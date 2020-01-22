Başkan Yalçın, öğretmenlik-belediyecilik sentezini anlattı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi’nde eğitimcilerle bir araya geldi. Burada hem öğretmenlik hem de belediyecilik döneminden kesitler sunan Başkan Yalçın, meslektaşlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Eğitim BirSen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’nin konuğu olan Başkan Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz’ün de hazır bulunduğu toplantıda öğretmenlikle bağının hiçbir zaman kopmadığını belirterek, “Öğretmen olmak çok güzel ve farklı bir duygu. Öğretmenlik mesleğinden belediyeciliğe geçeli 24 yıl oldu ama ben öğretmenliği hala çok seviyorum ve özlüyorum. Burada da kendi evimde gibiyim. Öğretmenliğin tadı başkadır. Bunu siz benden daha çok tadıyorsunuz tabii ki.” ifadelerini kullandı.



YALÇIN’DAN TALAS’A 2 BİN 500 KİTAP

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Başkan Yalçın, kitaplığında 4 bin 500 kitabın bulunduğunu ve bunların yarısını Talas Belediyesi’ne bağışladığının altını çizerek, “Ben teknik okula başladığımda evimizde terek raf vardı oraya kitaplarımı koyarak ilk kütüphanemi oluşturdum. Şimdi ise 4 bin 500 kitabım var. Bunun 2 bin 500 tanesini Talas Belediyesi’ne bağışladım. Şimdilerde belediye olarak bir kütüphane kuruyoruz bu kütüphane 7 gün 24 saat hizmet verecek. Bu kitaplar orada okuyucusuyla buluşacak, bu da beni ayrıca mutlu edecek” dedi.



ÖĞRETMENLİĞİN BELEDİYECİLİĞE KATKISI

Tecrübeli bir belediyeci olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve geldiği ilk andan itibaren hızlı bir şekilde çalışmaya başladığını ifade etti. Belediye idaresi sürecinde öğretmen ve sanat okulu mezunu olmasının da faydasını gördüğünün altını çizen Başkan Yalçın şunları kaydetti: “Van’da 2 yıl görev yaptım. 2 yılın sonunda Allah nasip etti şimdi Talas’tayım. Ben tabi çok eski bir belediyeci olduğum için, alan sorgulaması ya da başka bir şeye zaman harcamadan hemen işe koyulduk. “Belediye Mahallemizde” isimli bir proje yaptık. Bu projeyle işe koyulduk. Burada öğretmen olmamın ve çok kitap okumamın büyük faydasını gördüm. Bunun yanında sanat okulu mezunu olmamın ayrı bir katkısı oldu. Ben derse girdiğimde hangi öğrencimin kahvaltı yapmadan geldiğini, hangisinin moralinin bozuk olduğunu ya da cebindeki harçlığının miktarını tahmin edebilirim. Belediyede de insan yönetimi hususunda bu bilgi ve tecrübenin çok faydasını gördüm.” diye konuştu.



9 AYI SUNUMLA ANLATTI

Başkan Yalçın daha sonra Talas Belediyesi’ndeki 9 aylık başkanlık dönemine dair bir sunum yaptı. Burada Belediye Mahallemizde uygulamasından Patiköy’e, antika pazarından kültür sanat faaliyetlerine kadar birçok proje ve yatırımdan söz eden Başkan Yalçın, 2020 yılını da dolu dolu ve verimli şekilde geçireceklerinin altını çizdi.

Programın sonunda EğitimBirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan tarafından günün anısına Başkan Yalçın’a bir plaket takdim edildi.

KAYSERİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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