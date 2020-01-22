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KTO Yönetimi İMOB'da

İHA

Kayseri Ticaret Odası Yönetimi CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda statnt açan Kayserili mobilya firmalarını gezerek ziyaretler gerçekleştirdi.

KTO Yönetimi İMOB'da

Kayseri Ticaret Odası Yönetimi CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda statnt açan Kayserili mobilya firmalarını gezerek ziyaretler gerçekleştirdi.
MOSFED Mobilya Dernekleri Federasyonu iş birliği ve KOSGEB desteğiyle bu yıl 16.'sı organize edilen, CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı CNR Expo'da açıldı. Başkan Gülsoy, CNR İMOB'a katılan Kayserili firmaları yalnız bırakmadı.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’a stant ziyaretlerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alkan, Hüseyin Mercan, Şevket Uyar ve Meclis Üyeleri Hacı Çevikel, Yalçın Duru ile KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın eşlik etti.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu mobilya devlerini bir araya getiren ve 6 gün sürecek İMOB Fuarı’nda 105 Kayserili firmanın yer aldığını belirten Başkan Gülsoy, geçen yıla oranla artan bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inandıklarını kaydetti.
İhracatta önemli bir paya sahip mobilya sektörünün ekonomiye katkısının artırarak devam ettiğini belirten Başkan Gülsoy, bu tür fuarların yeni pazarlar bulma noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek; “Sıkıntılı günler yaşayan Türk mobilya sektörü, KDV oranlarının yeniden yüzde 8’e düşürülmesiyle rahat bir nefes aldı. Uluslararası pazardan aldığı payı her geçen gün arttıran mobilya sektörünün, CNR İMOB Fuarı‘nın da katkısıyla fuarda yeni pazarların kapılarını aralayacağına inanıyorum. Mağaza sahipleri ve toptancıların yanı sıra ihracatçıithalatçı, üretici, yan sanayici, mimarlar, otelciler gibi geniş ziyaretçi profiline hitap eden bu fuar; lokomotif sektör olma özelliğini yitirmeyen bu kapsamda istihdama da büyük katkısı olan mobilya sektörünü olumlu yönde etkileyecektir. Bugün biz de Kayseri Ticaret Odası olarak, Kayserili firmalarımızı desteklemek amacıyla burada bulunmaktayız. Ziyaret ettiğimiz firmalarımıza baktığımızda şehrimizin bu konuda her geçen gün biraz daha yol kat ettiğini, mobilya ve ahşap sektörü açısından gelişime çok açık olduğunu görüyoruz. Sık sık dile getirdiğim gibi mobilya sektöründe dünyadaki bütün firmalarla yarışabilecek firmalarımız var. Bizim bundan sonra ki gayemiz pazardaki bu firma sayılarımızı artırmaktır.” diye konuştu.
Üretici firma yetkililerinden sergilenen ürünler ile sektörün genel durumu hakkında bilgiler alan Başkan Gülsoy, fuarın arzu edilen başarıya ulaşmasını temenni etti. Fuarda sergilenen mobilyaları beğeniyle inceleyen Gülsoy, ekonomiye katkı sağlayan tüm yatırımcı ve işletmecilerin daima destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
KTO Yönetiminin stantlarına olan ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren firma sahipleri ise; fuara olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, bu önemli günde fuara katılarak destek veren KTO Yönetimine teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

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