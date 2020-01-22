Develi'de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Develi'de Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Tetiş kamu kuruluş yetkilileri katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru "T.C. İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereğince Kaymakamlık toplantı salonunda Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’ın, Cumhuriyeti Başsavcımız Kadir Tetiş’in ve meskur konuyla alakalı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerinin katılımları ile uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemlerin değerlendirilmesi yapıldı" dedi.

Kaymakam Duru, "Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi, öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum ele alındı diyerek şu bilgileri verdi:

"Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamaların değerlendirilmesi, özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmaların kontrol edilmesi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere STK’lar ile işbirliğinin ele alınması, gençlerimizi etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler (özellikle metamfetamin) hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi,il genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile kıyaslanması ve alınan/alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmaların planlanması, konuların değerlendirdik."

Kaymakam Duru, "Bu kapsamada Develimizde geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da yaptığımız planlamalar ve aldığımız kararlar doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşlarımızla, adliyemizle, yerel yönetim birimi organlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Develimizin güzel insanları hemşerilerimle beraber en etkin ve tesirli bir şekilde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı şekilde Allah göstermesin velevki uyuşturucu bataklığına bulaşmış gençlerimizin rehabilitasyon ve tedavisi için de devletimizin bütün kurumlarını harekete geçireceğiz İnşallah." dedi.

KAYSERİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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