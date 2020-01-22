Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis

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KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Gökhan A. (38), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Polisin geçen 29 Haziran'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi arasında bulunan Gökhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan Gökhan A., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Gökhan A. "Bu suçu işlediğime inanmıyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan A'ya 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verirken, tutuksuz sanıklar Sabit Ü. ve Zafer E.'nin beraatlarına hükmetti.





KAYSERİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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