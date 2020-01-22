Kayserili sporcular Samsun’dan 19 madalya ile döndü

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Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında Kayseri’yi temsilen katılan sporcular şampiyonaya damga vurdu.

1819 Ocak 2020 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen, 10 ilden 400’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayserili sporcular 10 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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