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Robert Prosinecki: Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var

DHA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçından sonra ara vermeden ligde karşı karşıya geleceği MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "İnanılmaz önemli, bizim için belirleyici bir maç olacak. Seyredenler tamamen maçı kazanmak için savaşan bir takım görecek. Bunun bilincinde çalışacağız, üç puan alacağız.  Kayseri halkı futbolu seviyor, daha önce geldiğimde de bunu gördüm. Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var. Biz bu durumdan çıkmak istiyorsak, savaşacaksak onlar da yanımızda olmalı. Maça gelip bize destek vermelerini istiyoruz. Söz veriyorum duran bir takım görmeyecekler. Çok iyiye gidiyoruz. Galip geleceğimizin sözünü vermek iddialı olur fakat savaşan, galibiyet için her şeyi yapacak bir takım göreceklerine söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
MENSAH AFFEDİLDİ
Öte yandan Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah affedildi. Mensah'ın affedilmesiyle ilgili konuşan Prosinecki, "Mensah bugün bana gelip yaptığının yanlış olduğu ve kurallara uymadığı için özür diledi. Benden değil takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söyledim çünkü bir kural vardı, herkes uyarken Mensah uymadı. Takım arkadaşlarından özür diledi. Benim Mensah'la kişisel bir sorunum yok, o nedenle şu an bizimle" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Robert Prosinecki'nin konuşması
-Antrenmandan görüntüler

KAYSERİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

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