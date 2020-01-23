Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 282 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve torbacı tabir edilen şahıslara verilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısları takip eden ekipler, buluşma anında suçüstü yaptı. Operasyonda F. Y. ve Y.A. gözaltına alınırken, yapılan aramada 282 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KAYSERİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.