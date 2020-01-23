Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor

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Bellona Kayseri Basketbol, ligin 16.haftasında deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'a konuk olacak.

Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Pazar günü oynayacağı Beşiktaş TRC İnşaat maçı hazırlıklarını günden tek antrenman ile sürdürüyor.

Beşiktaş TRC İnşaat maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren SarıKırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 13 maça çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 20 puanla 8.sırada yer aldı.

26 Ocak 2020 Pazar günü İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynanacak olan Beşiktaş TRC İnşaatBellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 15.15'de başlayacak.

KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

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