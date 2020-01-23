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Erciyes’te sömestir tatili dolu dolu geçiyor Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid ...

İHA

Erciyes Kayak ve Turizm Merkezi'nde, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Neredeyse Türkiye'nin 81 ilinden misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi.

Erciyes’te sömestir tatili dolu dolu geçiyor Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Neredeyse Türkiye’nin 81 ilinden misafirlerimizi ağırlıyoruz”

Erciyes Kayak ve Turizm Merkezi’nde, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Neredeyse Türkiye’nin 81 ilinden misafirlerimizi ağırlıyoruz” dedi.
Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Erciyes’te, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonlarında binlerce kişinin gittiği Erciyes’te, sömestir tatili içinde tedbirler artırıldı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Kayak merkezlerinin en önemli dönemleri sömestirlerdir. Aslında bakarsanız tüm dünyada kayak yılbaşından itibaren başlar. Yılbaşını dağlarda geçirmek isteyen kitleler dağa gittikten sonrada artık sezonu daha da hareketlendirirler. Hemen akabinde de zaten Türkiye’de sömestir tatili başlıyor. Bizde Erciyes ailesi olarak sömestri de çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Şuanda Türkiye’nin 81 vilayetinden neredeyse misafirlerimiz Erciyes’te aile boyu sömestri tatilini değerlendirmek, kayak yapmak, dağlarla hemhal olmak ve karla iç içe olmak için Kayseri’deler. Bunun yanında da zaten devam eden direk seferlerimiz ile beraber dünyanın birçok ülkesinden de yabancı misafir ağırlıyoruz. Dolayısıyla Erciyes artık uluslararası bir turizm merkezi olarak tüm dünyaya hizmet eder vaziyete geldi. Sömestri de bizde tedbirlerimizi artırıyoruz, çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Öncelikle tatil dönemlerinde Pazar günlerinde vermiş olduğumuz hizmetlerimizi sömestri de her gün veriyoruz. Bunların arasında en fazla havaalanından Erciyes’e Büyükşehir Belediyemizin koymuş olduğu direk otobüs seferleri dikkat çekiyor. İstanbul’dan, Antalya’dan, İzmir’den veya dünyanın başka muhtelif memleketlerinden Kayseri Havaalanına gelen misafirlerimiz sanki şehir içinde bir yere ulaşıyor gibi Erciyes’e rahatlıkla belediye otobüsleri ile gelebiliyorlar. Bunun yanında biliyorsunuz Erciyes’in 25 kilometrelik bir alanının her tarafında kayak faaliyeti sürdürülüyor ve 4 farklı giriş noktası var. Sömestri boyunca bu 4 kapı arasında ring seferlerimizi koyduk. Misafirlerimiz kayarak ulaşmak istedikleri yerlere eğer yorgunlarsa otobüsle ulaşıyorlar. Bu da özellikle yerli ve yabancı misafirlerimiz açısından oldukça takdir gören ve beğenilen bir hizmet olarak karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

23 Ocak 2020 Perşembe

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