Vali Günaydın, "Uyuşturucu ile mücadelede önemli bir aşamaya geçeceğiz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ülkenin en önemli rehabilitasyon merkezlerinden bir tanesinin Kayseri'de yapılacağını belirterek, "Bu merkez sayesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli bir aşamaya geçmiş olacağız" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, "Geçtiğimiz günlerde Erkilet’teki AMATEM merkezini ziyaret ettim ve çalışmaları yakından inceledim. Çocuklarımızın bu illetten kurtulması için ve bu illete bulaşmaması için de gerek Milli Eğitim, gerek Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlar önleyici tedbirleri alıyorlar. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Geçen gün bir ailemiz telefon açtı ve 27 yaşındaki çocuğunun 35 kiloya düştüğünü söyledi. Hemen arkadaşlarla duruma müdahale ettik. Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’ndeki arkadaşlar ambulansla tedavi merkezine götürdü" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede kurumların çalışmalarının büyük önem arz ettiğinin altını çizen Vali Günaydın, "Ailelerimizin ve basınımızın çalışmaları büyük önem arz ediyor. Artık uyuşturucu ülkemiz için tehlike olmaktan çıkıp tehdit boyutuna gelmiştir. Geleceğimizi tehdit ediyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu illete bulaştırmamak için gereken tedbirleri almak zorundayız. Bulaşan çocuklarımızı da hızlı bir şekilde bu bataklıktan almak zorundayız" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Bunun için herkese önemli görevler düşüyor. Bizler Kayseri olarak örnek olacak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda ülkenin en önemli rehabilitasyon merkezlerinden bir tanesinin temelini Kayseri’de atacağız. Projesi bitti, parasal kaynaklarını hemen hemen bulduk. Hava şartları düzelir düzelmez bunun temelini atacağız ve ülkemiz için önemli bir sorun haline gelen bu mücadelede önemli bir aşamaya Kayseri olarak geçmiş olacağız."

KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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