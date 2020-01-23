Önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri Şeker'de temaslarda bulundu

Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Kayseri Şeker’de bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri Şeker’in tarımsal faaliyetleri, başarılı geçen kampanya dönemi ve birçok güncel konuda Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker'in sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında da bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Pancarı tarımı noktasında desteklerini esirgemeyen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Kayseri Şeker’e, sektöre, çiftçilere ve sorunlarına olan yakın alakalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.