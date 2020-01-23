FETÖ sanığı ihraç üsteğmene, 6 yıl 3 ay hapis

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KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Yasin Gökdemir (40), tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yasin Gökdemir, Van Cezaevi´nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı ve 'Yavuz' kod adını kullandığı iddialarıyla yargılanan Gökdemir, "S.B. isimli tanık ile aramızda husumet vardı. Kendisi de aramızdaki husumeti kabul ediyor. Ardışık olarak aranmadım. Kesinlikle kod adı kullanmadım. Suçsuzum, Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin Gökdemir´i, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın kuvvetli suç şüphesinin olduğuna hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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