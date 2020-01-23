Pankent ve Pandoğa'da toplu sözleşme sevinci Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: "Bugüne kadar yaptığımız en iyi toplu sözleşmeleri Kayseri Şeker'de imzaladık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pankent ve Pandoğa'da toplu sözleşme sevinci Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: "Bugüne kadar ...

İHA

Kayseri Şeker iştiraklerinden Pankent ve Pandoğa'da, 3. Toplu İş Sözleşmesi sevinci yaşanıyor. Pankent'te 87 Pandoğa'da 44 işçiyi kapsayan Toplu Sözleşme Protokolünü, Şekerİş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay birlikte imzaladılar.

Pankent ve Pandoğa'da toplu sözleşme sevinci Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: "Bugüne kadar yaptığımız en iyi toplu sözleşmeleri Kayseri Şeker'de imzaladık"

Kayseri Şeker iştiraklerinden Pankent ve Pandoğa’da, 3. Toplu İş Sözleşmesi sevinci yaşanıyor. Pankent’te 87 Pandoğa’da 44 işçiyi kapsayan Toplu Sözleşme Protokolünü, Şekerİş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay birlikte imzaladılar.
Pankent ve Pandoğa şirketlerinde düzenlenen imza törenlerine, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, İştiraklerin Yönetim Kurulu Üyeleri, Şekerİş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Mali Sekreter İlhan Özyurt, Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları ve işçiler katıldı. Düzenlenen törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, uzun süren görüşmelerin neticesinde nihayete ulaştıklarını ifade ederek, “Bugün 3. Toplu İş Sözleşmesi’nin sonuçlarını paylaşmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Taraflarımız arasında uzunca süren müzakereler yapıldı. Bu müzakerelerde gerek sendika temsilcilerimiz, gerekse de şirket yöneticilerimiz, şirketin imkânları çerçevesinde sizlere nasıl daha iyi bir imkân sağlarız, bunun değerlendirmesini yaptılar. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartlar ve kamu kuruluşlarının yapmış olduğu zamları göz önüne aldığımızda, Kayseri Şeker’in farklılığı burada da kendisini açıkça göstermiş oldu. Kayseri Şeker şimdiye kadar olduğu gibi bugün de, çalışanlarını memnun edebilecek bir tavır içerisinde olmuştur. Bizler, Kayseri Şeker ile iştirakleri arasında bir farklılık olsun istemiyoruz. Çalışanlarımızın sosyal ve ücret hakları bakımından, her konuda aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Akay’ın ardından söz alan Şekerİş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise Kayseri Şeker’in kendileri için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bugüne kadar yapılan en iyi toplu sözleşmeleri burada imzaladıklarını ifade etti. Gök, konuşmasında; “Kayseri’ye ne zaman gelsem, işçiye değer verildiğini, işçi ile birlikte güzel şeyler yapılmak istendiğini görüyorum. Kayseri’ye gelirken ayaklarım hiç geriye gitmiyor, çünkü bugüne kadar yaptığımız en iyi toplu sözleşmeleri burada imzaladık. Ülkemizin şartlarında, mülteci sayısının 4 milyona ulaştığı, işsizlik rakamlarının 5 milyona dayandığı bir ortamda, bu şartlarla rekabet eden kurumsal yapıya ulaşmış kurumlarımızın ayakta durması için, elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun sağlanması ve bir kuruş dahi alın terinizin zayi edilmemesi için mücadelemizi, var gücümüzle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Toplu Sözleşme Protokolü, Şekerİş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından, işçilerin yoğun alkışlarıyla birlikte imzalandı.

KAYSERİ

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları satan 1 kişi gözaltına alındı Polis ekipleri 2 bin adet cinsel içerikli ilaç ele geçirdi
YEREL HABERLER Kayseri'de yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ...
Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma
YEREL HABERLER Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma
7 kişinin ölümüne neden olan firar sanığın yargılandığı dava ertelendi
YEREL HABERLER 7 kişinin ölümüne neden olan firar sanığın ...
Başkan Büyükkılıç İMOB'da
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç İMOB'da
Engelsiz Çocuk Evleri'nde her ay doğum günü kutlaması yapılıyor
YEREL HABERLER Engelsiz Çocuk Evleri'nde her ay doğum günü kutlaması ...
Tarihi camiden geriye minaresi kaldı
YEREL HABERLER Tarihi camiden geriye minaresi kaldı
İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasına Kayseri damgası
YEREL HABERLER İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasına ...
FETÖ sanığı ihraç üsteğmene, 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ sanığı ihraç üsteğmene, 6 yıl 3 ay hapis
Develi'den İdbil'e 5 tır dolusu insani yardım
YEREL HABERLER Develi'den İdbil'e 5 tır dolusu insani yardım
Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi ...
Kocasinan Belediyesi'nden dünya standartlarında temizlik hizmeti
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden dünya standartlarında ...
Hasketbol’da altyapıda başarılı olan sporcu ve antrenörlere kutlama
YEREL HABERLER Hasketbol’da altyapıda başarılı olan sporcu ve ...
Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu
Büyük Toraman'a Sağlık Evi Yapıldı
YEREL HABERLER Büyük Toraman'a Sağlık Evi Yapıldı
Önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri Şeker'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri ...
Vali Günaydın, "Uyuşturucu ile mücadelede önemli bir aşamaya geçeceğiz"
YEREL HABERLER Vali Günaydın, "Uyuşturucu ile mücadelede önemli bir ...
7/24 Kütüphane'ye Bakanlık Desteği
YEREL HABERLER 7/24 Kütüphane'ye Bakanlık Desteği
Engelli gencin tek isteği iş bulabilmek Engelli Muhammed ailesine yük olmamak için iş arıyor
YEREL HABERLER Engelli gencin tek isteği iş bulabilmek Engelli ...
Bakan Yardımcısı Demircan'a tarihi çalışmalar anlatıldı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan'a tarihi çalışmalar ...
2020 Bünyan Kış Yüzme Şenliği 26 Ocak’ta yapılacak
YEREL HABERLER 2020 Bünyan Kış Yüzme Şenliği 26 Ocak’ta yapılacak
Erciyes’te sömestir tatili dolu dolu geçiyor Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Neredeyse Türkiye’nin 81 ilinden misafirlerimizi ağırlıyoruz”
YEREL HABERLER Erciyes’te sömestir tatili dolu dolu geçiyor Erciyes ...
Silviu Lung takımla çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Silviu Lung takımla çalışmalarını sürdürüyor
Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X