19 yaşındaki Aleyna mide kanserine yenik düştü

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 yaşındaki Aleyna Bulut, mide kanserine karşı 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri'de 6 ay önce evlenerek dünya evine giren ve bir süre önce mide kanseri olduğu belirlenen 19 yaşındaki Aleyna Bulut 20 gün boyunca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Yakalandığı mide kanseri nedeniyle dün vefat eden Aleyna Bulut bu gün Develi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

19 yaşındaki Aleyna Bulut'un cenazesi Hoşça mahalle mezarlığına defnedildi.

KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.