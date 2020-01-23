Cangele, Kayseri’ye geldi

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Kayserispor’un eski futbolcusu Franco Dario Cangele, başkan Berna Gözbaşı’nın daveti üzerine Kayseri’ye geldi.

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynayacağı Ankaragücü maçında eski futbolcusu Cangele’yi misafir edecek. 20072013 yılları arasında Kayserispor formasını giyen Arjantinli Cangele, bugün Kayseri’ye geldi. Ankaragücü maçını tribünden takip edecek olan Franco Darıo Cangele, taraftar ile hasret giderecek.

KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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