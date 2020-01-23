Avukatı darbeden kafe sahibine 5 ay hapis

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

KAYSERİ'de kaçak futbol maçı yayını yapıldığı iddia edilen kafede mahkeme kararıyla denetim yapan yayıncı kuruluşun avukatı Semih Emin Akbulut'u (31) darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan iş yeri sahibi Ahmet B. (50), 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3´üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce Talas ilçesinde bulunan ve kaçak futbol yayını yapıldığı iddia edilen kafede arama yapılması ve suç unsurunun tespiti halinde kullanılan cihazlara el konulması kararı verildi. Bunun üzerine 14 Eylül 2018 tarihinde Süper Lig´in yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşun avukatlığını yapan Semih Emin Akbulut, polis ekipleri ile birlikte söz konusu kafeye gitti. Burada Ahmet B., cihazlara el koyma işlemleri yapılırken avukat Akbulut'a yumruk atarak darbetti.

Avukatın şikayeti üzerine şüpheliler Ahmet B. ve Orhan A. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan dava açıldı. Kayseri 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan Ahmet B.'ye 5 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Diğer sanık Orhan A.'nın ise beraatına hükmedildi.



KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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