Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan metruk ev temizlikleri devam ediyor.

İlçede Camikebir, M. Asım Köksal ve Sindelhöyük mahallelerinde, tehlike arz eden yapıları yıkan ekiplerin sonrasında oluşan hafriyat temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Can ve mal kaybının önüne geçmek ve kontrollü bir şekilde yıkımları yapmak için çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, diğer mahallelerde de tespit ettikleri evlerin temizliğini de aynı şekilde yapacaklarını belirtti.

KAYSERİ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:19

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