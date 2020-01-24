Besicinin çifte ikiz buzağı sevinci Prematüre doğan ikiz inekler biberonla besleniyor

Kayseri'de hayvancılıkla uğraşan Mehmet Satılmış'ın iki ineği, erkek ve dişi ikiz buzağılar doğurdu. 4 buzağının prematüre doğmasının ardından Mehmet Satılmış, buzağıları hayatta tutabilmek için özen göstererek biberon ile besliyor.

Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunan Mehmet Satılmış'ın inekleri ikiz erkek ve ikiz dişi buzağı dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan 4 buzağıyı hayatta tutabilmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Mehmet Satılmış, "Buzağıları zor şartlarda hayatta tutmaya çalışıyorum. İlk doğduklarında ikiz buzağıları bir süre evde besledim" dedi.

Mehmet Satılmış'ın Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne küpeleme işlemi için verdiği dilekçe sonrasında yetkililer, 4 buzağıyı muayene etti. Sağlık taramaları veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen buzağılardan birisine kabızlık teşhisi konulurken, yapılması gerekenler konusunda Mehmet Satılmışa bilgiler verildi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise ikiz buzağılar için Mehmet Satılmış'a biberon hediye edildi.

KAYSERİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

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