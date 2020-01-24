Vali Günaydın’a “Dünya Gümrük Günü” ziyareti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ‘26 Ocak Dünya Gümrük Günü’ dolayısıyla Kayseri İl Gümrük Müdürü Salih Bayram ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım ile müdürlük personelini makamında kabul etti.

Vali Günaydın ziyarette yaptığı konuşmada, Gümrük Teşkilatı'nın bu yıl 67’ncisi kutlanacak olan 'Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak, gümrük teşkilatının hem Kayseri hem de Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Kayseri’nin, sanayisi gelişmiş bir Anadolu kenti olarak ithalat ve ihracat bakımından da Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını ifade eden Vali Günaydın, bu nedenle Kayseri’deki Gümrük Teşkilatının performansının önemli olduğunu kaydetti.

Ziyarette konuşan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım ise Gümrük Teşkilatı'na verdiği destek ve önemden dolayı Vali Günaydın’a teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

26 Ocak 'Dünya Gümrük Günü' dolayısıyla günün anısına gümrük çalışanları tarafından Vali Şehmus Günaydın’a plaket takdim edildi.

KAYSERİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

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