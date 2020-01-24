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Merve Gül Özlü’nün gözü Avrupa Şampiyonası’nda

İHA

Ankara'da Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Merve Gül Özlü, 55 kg Türkiye Şampiyonu olurken, Zehra Kaygısız 55 kg Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 46 kg mücadele eden Melisa Özlü ise Şampiyonayı altıncı olarak tamamladı.

Merve Gül Özlü’nün gözü Avrupa Şampiyonası’nda

Ankara’da Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Kayserili sporcular Merve Gül Özlü, 55 kg Türkiye Şampiyonu olurken, Zehra Kaygısız 55 kg Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 46 kg mücadele eden Melisa Özlü ise Şampiyonayı altıncı olarak tamamladı.
Merve Gül Özlü, Zehra Kaygısız ve Melisa Özlü elde ettikleri bu sonuçlarla şubat ayında İstanbul’da yapılacak olan Turkish Open Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Ayrıca başarılı sporcu Merve Gül Özlü altın madalyanın sahibi olduğu için İsveç’te yapılacak olan 5. Başkanlık Kupasına katılmaya hak kazandı. Milli sporcu Merve Gül Özlü, İsveç’te yapılacak olan müsabakanın önemli olduğunu, Başkanlık Kupasında derece elde ederek Avrupa Şampiyonası’na vize almak istediğini ve yine ülkemizi temsil etmek istediğini belirtti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada derece alan sporcuları ve antrenörleri Hasan Önal’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ

24 Ocak 2020 Cuma

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