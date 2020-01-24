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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sporun merkezi Kocasinan’da sporcular tek yumruk

İHA

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü boks sporcularından 60 kiloda Yağmur Tayyar ile 70 kiloda Hikmet Gül Türkmen, Kayseri Şampiyonu oldu. Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek olan sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Sporun merkezi Kocasinan’da sporcular tek yumruk

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü boks sporcularından 60 kiloda Yağmur Tayyar ile 70 kiloda Hikmet Gül Türkmen, Kayseri Şampiyonu oldu. Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek olan sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü’nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.
Barbaros Spor Tesisleri'nde gerçekleşen Minik, Yıldız ve Genç Bayanlar Boks Kayseri İl Şampiyonası'nda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları müsabakalara damga vurdu. Müsabakalarda 60 kiloda Yağmur Tayyar ile 70 kiloda Hikmet Gül Türkmen, Kayseri Şampiyonu oldu. Elde ettiği başarıyla sporcular, 27 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenecek olan Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonası'nda Kayseri’yi temsil edecek.
Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sporcularımız bizim yüz akımız. Taekwondo, boks ve masa tenisi gibi branşlarda Kocasinan Spor Kulübü birçok başarılara imza atıyor. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Bu vesile ile sporcularımızı ve Boks Antrenörümüz Fatih Töme hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise “Kayseri Şampiyonu sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız, elde ettiği başarılar sayesinde Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı. Bu vesileyle gençlere böyle sağlıklı ortamda spor yapma imkanı sunan Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum. Bu imkanlar bizlere sağlandığı sürece daha büyük başarılara imza atacağız ve sporcu fabrikası misali başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
70 kiloda Türkiye ve Kayseri Şampiyonu ile Avrupa dördüncüsü olan Milli Sporcu Hikmet Gül Türkmen de, “Milli takım formasını giyip, Kocasinan’ı ve şehrimizi temsil etmek gurur verici. Bundan onur duyuyorum. Her katıldığımız müsabakalarda başarılar elde ediyoruz. Bize destek veren başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere hocalarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye Yıldızlar ve Gençler Türkiye üçüncüsü ve Kayseri Şampiyonu Nazlıcan Teke ise, “Bizlere emek veren hocalarıma teşekkür ediyorum. Birçok müsabakada şampiyonluklar elde ettik inşallah bundan sonra da Dünya şampiyonasına katılıp, olimpiyatlara gitmek istiyorum. 37 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 7. Uluslararası Açık Turnuva Balkan Şampiyonası'nda şehrimizi ve ülkemizi temsil edeceğim” ifadelerine yer verdi.
60 kiloda Türkiye ikincisi ve Kayseri Şampiyonu olan boks sporcusu Yağmur Tayyar da, “Hedefim Türkiye Şampiyonasında birincilik elde etmek. Bu vesileyle spora gönül vermiş tüm bayan sporcuları spor merkezlerimize davet ediyorum” dedi.

KAYSERİ

24 Ocak 2020 Cuma

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