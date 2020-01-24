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YPG davasında Suriyeli iki kardeşe 15 yıl hapis istemi

DHA

KAYSERİ'de, YPG/PYD terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla Suriye uyruklu Muhammed Khabbaz ve kardeşi Dıaaddin Khabbaz'ın, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmalarına başlandı.

KAYSERİ'de, YPG/PYD terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla Suriye uyruklu Muhammed Khabbaz ve kardeşi Dıaaddin Khabbaz'ın, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmalarına başlandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, geçen yıl 25 Ekim´de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed ve Dıaaddin Khabbaz kardeşler, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildi.
Tutuklanan iki kardeş, Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Dıaaddin Khabbaz, "Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındık, emniyet içerisinde yaşamak istiyoruz, hiç suçumuz yok, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Fransız dil eğitimi alıyordum, kardeşim de öğrenciydi. İstanbul´dan Kayseri´ye geldik, evden işe, işten eve giderdik. YPG saflarına katıldığımı söylediğimi hatırlamıyorum. Murat Karayılan fotoğrafından bilgim yok, o kişiyi ilk kez duydum. Kardeşim de ben de buraya yaşamaya geldik, sığındık, sığındığımız ülkenin arkasından iş çevirmeyiz" dedi.
Muhammed Khabbaz da "Hiçbir örgütle ilgim yok. Türkiye'de hangi iş olursa yaptım; çünkü bakmam gereken bir ailem var. Asla ne Suriye'de, ne Türkiye'de bu örgüt ile ilişkimiz olmadı, suçsuzuz, tahliye istiyoruz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

KAYSERİ

24 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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