Kayserili sporcular Avrupa Şampiyonası’na katılacak

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Wushu Kungfu Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonasına ilk defa katılan Kayserili sporcular damga vurdu.

1530 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’nın ev sahipliğinde yapılan 39 ilden 1100 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayserili sporcular dikkat çekti.

Veteran bayanlar kategorisinde mücadele eden Ayşegül Kılıç Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, U22 55 kg bayanlar kategorisinde yarışan sporcu Handenur Şahin üçüncü oldu. Ayrıca Kayserili sporculardan Arzu Kırboğa, Betül Aleyna Özdemir, Dilara Dursun, Selcen Özkan kategorilerinde beşinci oldu. Başarılı sporcular 1923 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ve antrenörleri Ayşegül Kılıç’ı tebrik ederek, katılacakları Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarı temennisinde bulundu.

KAYSERİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.