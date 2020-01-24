Emre Taşdemir'in lisansı çıktı

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Taşdemir'in lisansı bugün çıktı.

Hes Kablo Kayserispor, 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Emre Taşdemir'in evraklarını tamamladı ve lisansı işlemlerini bitirdi. Emre Taşdemir'in yarın oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor. Sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in 3 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan 600 bin TL karşılığında kiralanan Emre Taşdemir, Hes Kablo Kayserispor ile birlikte dün çalışmalara başlamıştı.

KAYSERİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.