Erciyes'in eteklerinde cirit sporunu canlandırmak için çalışmalar başladı Yöre halkı Sindelhöyük Atlı Spor Derneği'nin desteği ile cirit sporu için çalışmalara başladı 70 yaşındaki Ali Yargı: "Cirit daha önceleri düğünlerde oynanırdı"

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde, yörede unutulmaya başlayan cirit sporu, Sindelhöyük Atlı Spor Derneği'nin girişimleri ile yeniden canlanıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı olan ve Sultan Sazlığı Kuş Cenneti sınırlarında bulunan Sindelhöyük mahallesinde yöre halkı, uzun zaman önce düğünlerde oynanan cirit sporunu yeniden oynamak için bir araya geldi. Sindelhöyük mahallesi sakinlerinden olan 70 yaşındaki Ali Yargı, yaklaşık 50 yıldır ata bindiğini ve cirit oynadığını belirterek, "Burada cirit düğünlerde başlardı düğünlerde cirit oynanırdı ama sonra bırakıldı. Şimdi ise Sindelhöyük Atlı Spor Derneği ile tekrardan canlanmaya başladı" ifadesinde bulundu.

10 yaşından beri ata bindiğini söyleyen 23 yaşındaki Osman Somuncu ise, "2012 den buyana Atlı Spor Derneği'ne üyeyiz cirit oynuyoruz. Boş vakitlerimizde ata binmek ile geçiyor" dedi.

Gününün büyük bir bölümünü hayvanlarla uğraşarak geçirdiğini ve 10 yıldır ata bindiğini anlatan 27 yaşındaki Barış Aladağ ise, "Günümün büyük çoğunluğu atlarla ilgilenerek geçiyor. At ile arkadaş adeta oldum. Sürekli ata biniyorum ve bundan keyif alıyorum. Ata sporu olan cirit'i canlandırmaya çalışıyorum boş vakitlerimde de sürekli ata biniyorum" diye konuştu.

KAYSERİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

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