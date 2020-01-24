Son transfer Cristian Sapunaru

Hes Kablo Kayserispor, son olarak Cristian Sapunaru'yu kadrosuna kattı.

Hes Kablo Kayserispor, son transferini gerçekleştirdi. SarıKırmızılılar, devre arası transfer döneminde Mairo Situm, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Muris Mesanovic, Enver Cenk Şahin, Oğuzhan Çapar, Emre Taşdemir ve son olarak bugün eski oyuncusu Cristan Sapunaru'yu kadrosuna kattı. Bugün itibari ile lisansı çıkartılan Sapunaru takımla birlikte çalışmalara başladı.

20172018 ve 20182019 sezonlarından Hes Kablo Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru, sezon sonuna kadar yeniden Sarı Kırmızılı takım için ter dökecek.

KAYSERİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.