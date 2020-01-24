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Yaşlılar, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde zaman geçiriyor

İHA

Yaşlılar, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde zaman geçiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e herkesin daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi için gayret gösteriyor. Bu amaçla yapılan hizmet birimlerinden birisi de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi. Yaşlılar için uğrak mekanı haine gelen Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde zaman zaman etkinlikler de düzenleniyor.
Mimarsinan Parkı’nda hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, kısa zamanda yaşlıların hayır dualarını alan bir merkez haline geldi. Ulu çınarların birbirleriyle sohbet ettiği, bazı el sanatları ile uğraşma imkanı bulduğu, sağlık kontrolünden geçtiği, fizik tedavi imkanının bulunduğu ve kişisel bakımlarının yapıldığı merkezde farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Ulu çınarların doğum günü kutlaması da bu etkinliklerden birisi.
Bu ay dünyaya gelen bazı yaşlılar için Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde kutlama programı yapıldı. Kutlamada iki ayrı pasta kesildi ve sadece doğum günü olanlara değil tüm yaşlılara hediyeleri verildi. Kutlamalara canlı müzikle de renk katıldı. Ulu Çınarlar, Gesi Bağları türküsü başta olmak üzere söylenen türkülere eşlik ederek hoşça vakit geçirdiler.
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde günlerini geçiren yaşlılar sağlık kontrollerini, kişisel bakımlarını yaptırıp, yemek yedikleri, çay içtikleri ve çeşitli etkinliklere katıldıkları merkezin yapılmasında emeği geçenlere her gün dua ettiklerini belirterek teşekkür ettiler.

KAYSERİ

24 Ocak 2020 Cuma

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