Kayserispor, Emre Taşdemir ve Cristian Sapunaru'ya imzayı attırdı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

- HES Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Sayın Mustafa Tokgöz ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı'nın katılımıyla gerçekleşen törende futbolcular kendilerini Hes Kablo Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cristian Sapunaru ile 1.5 yıl ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlandı.

2017 2018 sezonu öncesi teknik direktör Marius Sumudica zamanında Hes Kablo Kayserispor'a Romanya 1'inci Lig takımlarından FC Astra Ploieşti'den transfer edilen 35 yaşındaki stoper Cristian Sapunaru, 2019 2020 sezonunda Yukatel Denizlispor'a transfer olmuştu. Yeşil siyahlı formayla 14 lig, 1 de Türkiye Kupası maçı oynayan Sapunaru 6 ay sonra Kayseri'ye döndü.



KAYSERİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:18

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