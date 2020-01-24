Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı

İHA

Hes Kablo Kayserispor'un son olarak kadrosuna kattığı Cristian Sapunaru ile 1,5 yıllık ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor'un son olarak kadrosuna kattığı Cristian Sapunaru ile 1,5 yıllık ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor ile sözleşmesini karşılıklı fesih eden eski oyuncusu Cristian Sapunaru'yu ve Galatasaray'dan kiralık olarak Emre Taşdemir renklerine bağladı. Hes Kablo Kayserispor forması giyecek olan Sapunaru 84 numarayı Emre Taşdemir ise 3 numaralı formayı giyecek. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor'umuzun yeni transferleri Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için bugün tesislerimizde imza töreni düzenlendi. Cristian Sapunaru ile 1.5 yıl ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlanmıştır" denildi.

KAYSERİ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakliyatta fiyat farkına tepki
YEREL HABERLER Bakliyatta fiyat farkına tepki
Kayserispor, Emre Taşdemir ve Cristian Sapunaru'ya imzayı attırdı
YEREL HABERLER Kayserispor, Emre Taşdemir ve Cristian Sapunaru'ya ...
Fatma Arslan, Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye Üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Fatma Arslan, Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda ...
Ayvazhacı mahallesinde 6 ünite kan bağışı yapıldı
YEREL HABERLER Ayvazhacı mahallesinde 6 ünite kan bağışı yapıldı
Akkuyruklu kartal Kayseri'de görüntülendi
YEREL HABERLER Akkuyruklu kartal Kayseri'de görüntülendi
Genç Erkekler Boks İl Şampiyonası finali başladı
YEREL HABERLER Genç Erkekler Boks İl Şampiyonası finali başladı
Yaşlılar, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde zaman geçiriyor
YEREL HABERLER Yaşlılar, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden "İklim ve su" temalı fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden "İklim ve su" temalı ...
23 tır yardım malzemesi İdlib'e yola çıktı Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven: "4 yılda 566 tır yardımımızı Kayseri'den gönderdik"
YEREL HABERLER 23 tır yardım malzemesi İdlib'e yola çıktı Kayseri İl ...
Ölçü ve tartı aletlerinin muayene zamanı başladı 2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.
YEREL HABERLER Ölçü ve tartı aletlerinin muayene zamanı başladı 2020 ...
Son transfer Cristian Sapunaru
YEREL HABERLER Son transfer Cristian Sapunaru
Erciyes'in eteklerinde cirit sporunu canlandırmak için çalışmalar başladı Yöre halkı Sindelhöyük Atlı Spor Derneği'nin desteği ile cirit sporu için çalışmalara başladı 70 yaşındaki Ali Yargı: "Cirit daha önceleri düğünlerde oynanırdı"
YEREL HABERLER Erciyes'in eteklerinde cirit sporunu canlandırmak ...
Emre Taşdemir'in lisansı çıktı
YEREL HABERLER Emre Taşdemir'in lisansı çıktı
Kayserispor-Ankaragücü 36. Kez
YEREL HABERLER Kayserispor-Ankaragücü 36. Kez
Kayserili sporcular Avrupa Şampiyonası’na katılacak
YEREL HABERLER Kayserili sporcular Avrupa Şampiyonası’na katılacak
YPG davasında Suriyeli iki kardeşe 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER YPG davasında Suriyeli iki kardeşe 15 yıl hapis ...
Kayseri’de soğuk hava gölü dondurdu
YEREL HABERLER Kayseri’de soğuk hava gölü dondurdu
Alparslan Parkı’nda yeni düzenleme yapılacak
YEREL HABERLER Alparslan Parkı’nda yeni düzenleme yapılacak
Kayserispor'un fanatik gurbetçi taraftarı maç için memleketinde
YEREL HABERLER Kayserispor'un fanatik gurbetçi taraftarı maç için ...
1 kişinin öldüğü kazada, traktör sürücüsüne para cezası
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü kazada, traktör sürücüsüne para ...
Kocasinan Belediyesi'nden personeline nitelikli iş gücü eğitimi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden personeline nitelikli iş ...
Sporun merkezi Kocasinan’da sporcular tek yumruk
YEREL HABERLER Sporun merkezi Kocasinan’da sporcular tek yumruk
Merve Gül Özlü’nün gözü Avrupa Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER Merve Gül Özlü’nün gözü Avrupa Şampiyonası’nda
Vali Günaydın’a “Dünya Gümrük Günü” ziyareti
YEREL HABERLER Vali Günaydın’a “Dünya Gümrük Günü” ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X