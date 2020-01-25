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Avukat Coşkun Özbek: “Büyük şehirlerde Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması için alt yapılar ...

İHA

Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması hakkında bilgiler veren Kayseri Baro Avukatı Coşkun Özbek, "Büyük şehirlerde Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması için alt yapılar yetersiz" dedi.

Avukat Coşkun Özbek: “Büyük şehirlerde Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması için alt yapılar yetersiz” “Personel yetersizliğinden kaynaklı dosya yığılmaları mağduriyete sebep oluyor”

Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması hakkında bilgiler veren Kayseri Baro Avukatı Coşkun Özbek, “Büyük şehirlerde Genel İcra Dairesi Pilot Uygulaması için alt yapılar yetersiz” dedi.
Uygulama ile icra dairelerinin kapatılarak genel icra dairelerine taşınmasından kaynaklı dosyalarda büyük oranda aksama yaşandığını söyleyen Coşkun Özbek, “Genel İcra Dairesi Pilot Uygulama adı verilen bu uygulama, daha çok küçük şehirlerde gerçekleşmiş bir uygulama ve büyük şehirlerde bu uygulamaya geçilmedi. Bunun nedenine Kayseri’den örnek vermek gerekirse, Kayseri’de 8 adet farklı icra dairesi bulunmaktayken, bunları tek bir yerden idare etmek maksadıyla genel icra dairelerine dönüşme süreci başladı. Bu daire yeni açılan bölge adliye mahkemesinin zemin katı bünyesinde 20192020 adli süreci itibariyle aktif hale geldi ve bununla beraber 8 icra dairesinin tüm dosyaları yavaş yavaş genel icra dairesine yavaş yavaş devredildi ve hala devredilmeye devam etmekte. Şu an 5 tanesi hala geçmedi ve 200 bin dosya hala geçmeyi bekliyor. Bu anlamda bir icra dairesi kapanıyor ve kendi bünyesinde yüz binlerce diye ifade edebileceğimiz dosyalar, yeni icra dairesine geçiriliyor. Yeni açılacak dosyalar da eski dosyalar da buradan işlem görmeye devam ediyor ve burada ciddi bir personel eksikliği söz konusu. İş gücü fazla ve alacaklı alacağını tahsil etme gayretinde ama işlemini yaptırmakta zorluk çekiyor. Bugün diyelim ki bir işverenin borçlunun iş verenine haciz müzekkeresi çekilecek, önceden talebini göndererek havalesini yaptırdıktan sonra daireden posta tebligat çıktısı alınıp, PTT’ye verildikten sonra işverene tebliği oluyordu. Artık bu işlemleri genel icra dairesi kendisi yapıyor. Siz sistem üzerinden parasını yatırıp, talepte bulunuyorsunuz ve bunu kendisi gerçekleştiriyor ve personel eksikliğinden de kaynaklı olarak ki çoğu yeni atanmış ve sözleşmeli olduğu için işe yetişmekte zorlanırlar. Herkesin bilgisayarında işlemler yığılıyor” dedi. Özbek, sistemdeki sorunlardan dolayı alacaklıların mağdur olacağını ve sistemin düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;
“Personele bir şey diyemiyoruz çünkü sistem bunu gerektiriyor ve bundan kaynaklı farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Borçlu yeri gelir bu durumda malı bile kaçırabilir. İhtiyati hacizlerce ev ve iş yeri adresine tedbirler direkt konulurken, bugün bunun için bile bize birkaç gün sonraya gün veriliyor ve yetişemediklerinden bahsediliyor. Burada alacaklıların bir mağduriyeti durumu söz konusu. Bunun zamanla düzelmesini umuyoruz ve İnşallah hem alacaklının hem de borçlunun mağdur olmayacağı daha doğru ve sistematik, masa üzerinde yazıp uygulamaya konulmadan, daha çok alanında uzman kişilerle istişare ederek yeni uygulamalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. 2020 yılının ilk 23 gününde banka alacakları ve abonelik icra dosyaları dahil olmak üzere 5 bin 200 civarında icra takibi açılmıştır. Bir yılın sonunda bu dosya sayısı çok rahatlıkla 85 90 bin'i bulacaktır. Bugün itibariyle 2020 yılının ilk 23 gününde açılmış olan icra dosyası sayıları genel İcra dairesinde 4 bin 250, banka alacakları icra dairesinde 475, abonelik icra dosyalarında ise bu sayı 400 civarındadır. Bu dosya sayılarının yukarı yönlü ivmelenerek artması beklenildiği göz önüne alındığında, 2020 yılı sonunda 100 bin adet icra dosyasının açılacağı kuvvetle muhtemeldir. Ezberle yeni sistem arayışlarına girilmemesi gerekmektedir. Kayseri büyük bir şehir ve bu sistem değişikliğini taşımakta zorlanmaktadır. Alacaklıyı ve borçluyu mağdur etmemek lazım ve bunun için de el birliği ile gerekli mercilerin gerekeni yapması gerekmektedir.”

KAYSERİ

25 Ocak 2020 Cumartesi

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