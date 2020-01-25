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Sedat Kılınç: “Şu an düşük faizle kredi çekenler, 10 yıl sonra yüzde 300 karda ...

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile 1 Ocaktan sonra devlet bankalarının sıfır konutlar için faiz oranlarında yaptığı indirimleri değerlendiren Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Şu an düşük faizle kredi çekenler, 10 yıl sonra yüzde 300 karda olacaklar" dedi.

Sedat Kılınç: “Şu an düşük faizle kredi çekenler, 10 yıl sonra yüzde 300 karda olacaklar” “Maliyetlerden dolayı faiz oranı düşmeyeceği için, şimdi yatırım yapmanın tam sırası”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı ile 1 Ocaktan sonra devlet bankalarının sıfır konutlar için faiz oranlarında yaptığı indirimleri değerlendiren Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Şu an düşük faizle kredi çekenler, 10 yıl sonra yüzde 300 karda olacaklar” dedi.
Geçmiş yıllarda sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığını fakat bu faiz oranı ile tam tersine döneceğini söyleyen Kılınç, “2020 yılı konut sektörü açısından iyi geçecek bir yıl gibi duruyor ve biz de öyle bekliyoruz. Yüksek faiz oranları bizim için en önemli etkendi ve defalarca biz de bu noktada taleplerimizi söyledik. 2019’un sonunda sayın bakanımızın açıklamalarından sonra, 01.01.2020 tarihinden itibaren devlet bankalarımız faiz oranlarını 0,79’a düşürdü. Bu uygulama sıfır konutlardaki satışlarda geçerli tabi. Bunları düşündüğümüzde inşaat sektörü son 2 yılda durgun bir sezon geçirmişti ama 2020 yılından umutluyuz, 2020 yılının satışlara da yüzde 20 oranında katkı sağlayacağını bekliyoruz. 2018 ve 2019’u hatırladığımız zaman, faizlerden kaynaklı özellikle ipotekli satışlarda çok ciddi düşüşler olmuştu, peşin satışlar da geçmiş yıllara nazaran daha iyi değildi tabi ama konut finansmanı ile gerçekleşen satışlarda çok ciddi düşüşler olmuştu. 2020 yılında 0,79 faiz oranıyla, bu olayın tam tersine döneceğini ve özellikle ipotekli satışlarda çok ciddi artışlar olmasını bekliyoruz. Şu anda da 2020’ye gireli çok fazla olmadı ama bunun piyasaya etkilerini çok fazla fark ediyoruz. Talepler arttı ve özellikle teşvik sunan devlet bankaları da bu talepten memnunlar” dedi. Kılınç, maliyetlerden dolayı bu oranların altına inmenin çok mümkün olmadığını fakat şu an kredi kullanarak yatırım yapan kişilerin 10 yıl içerisinde yüzde 300 kara geçeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Şu an Merkez Bankası politikalarına baktığımızda yüzde 12 civarında ve bu orana baktığımız zaman bu oran gerçekten çok iyi bir oran. Merkez Bankasının politika faizi 9’un altına düşmeli ki bu faiz oranları da daha düşsün. Şu an devlet bankaları konut finansmanında bir destek sunuyorlar ve bunu belki zararına yapıyorlar ama sektörü hareketlendirmek için, tüketiciyi desteklemek için böyle bir hamle yapıldı. Kısa vadede bu oranlara gelinmesi imkansız o yüzden şu an 0,79 oran çok iyi bir oran ve bu oranla konut kredi finansmanı gayet ulaşılabilir bir yere ulaştı. Bu süreçte bizler de öneriyoruz çünkü 0,79 oranında faizle herhangi bir yatırım yapan tüketici, 10 yıl sonunda en az yüzde 200’lük bir kara ulaşıyor çünkü Kayseri ortalamasına baktığımızda 10 içerisinde konut fiyatları yüzde 300 artıyor. Devlet bankalarından kredi ile bakıldığında ise aslında yüzde 60’lık bir fark oluşuyor. Yani burada doğal olarak yüzde 200’ün üzerinde bir kar var. Yani şu an yatırım yapacaklar için bu oran çok iyi bir oran ve birçok özel banka 1’in üzerinde veriyor maliyetlerden dolayı. O yüzden bu rakamın altına düşme şansı yok.”
İnşaat sektörünün ülke ekonomisinde 300 kaleme doğrudan etkisi olduğunu ve büyümeye direkt katkı sunduğunu söyleyen Kılınç, “Sedat Kılınç İnşaat olarak, 2019 yılından devam eden yatırımlarımız ve bu yıl başlayacağımız Manzara Park, Eymen Prestij projemiz var. Ayrıca yeni proje ve arsa çalışmalarımız da devam ediyor. Sektörde bizim en büyük beklentimiz faizdi ve oranlar düşünce hareketlenme başladı. Sektörde birkaç yıldır stok fazlasından bahsediliyordu ama baktığımızda o fazla da eridi ve artık arz talebi karşılayamayacak duruma geldi çünkü birçok inşaat firması ve üreticisi, bu süreçte yatırımlarını durdurdu. Önümüzdeki süreçte bu hareketlilikle birlikte yeni yatırımların oluşacağını, bizim de bu noktada yatırımlara devam edeceğimizi ve sektörün eski büyüme hızına ulaşarak bunun da ülke ekonomisinde büyüme hızına katkı sağladığı için, 300’e yakın kalemi hareketlendiren inşaat sektörü, ülke ekonomisinin büyümesine de çok büyük katkı sağlıyor. Sektör büyüyeceği zaman, ülke ekonomisi de doğrudan büyüyecektir, o yüzden bu tarz desteklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KAYSERİ

25 Ocak 2020 Cumartesi

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