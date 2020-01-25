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KAYSO Başkanı Büyüksimitci: “Bütün zorlukları aştığımız 2019 yılından sonra sanayicinin kötümser ...

İHA

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: “Bütün zorlukları aştığımız 2019 yılından sonra sanayicinin kötümser olmaya hakkı yok”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Bütün zorlukları aştığımız 2019 yılından sonra sanayicinin kötümser olmaya hakkı yok. Eğer kötümsersek dükkanı kapatıp gidelim” dedi.

KAYSO Ocak ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül de, konuk olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “2020 yılında biraz ümitlerimiz artarak girdik. Bununda belli kriterleri var. 2019 yılının son çeyreğinde ekonomimiz nispeten daha önceki çeyreklere göre bir büyüme kaydetti. Netice itibariyle 2019 yılında herkes ‘Türkiye yüzde 2 ile 3 ile kapatacak’ derken Allah’ın izniyle Türkiye sıfırın üzerinde 0.5’e yakın pozitif büyüme ile kapattık. Burada önemli olan 2019’un yılının son çeyreğinde yüzde 5 civarında büyüme göstermesi 2020 yılı içinde ben inanıyorum ki yüzde 6 gibi trendin olduğunu açıkça gösteriyor. Bunun altında yatan bir takım sebepler vardır. Daha önceki meclis toplantımızda da söyledik. Faizlerde yüzde 2224 aralığından yüzde 1012 bandına düşmesi, enflasyonun yüzde 2022 aralığından yüzde 9 aralığına düşmesi, son dönemde işsizliğin biraz gerilemesi, exim faizlerinin düşüşüne bağlı olarak kobilerimiz için yüzde 7.95’e çekilmesi olumlu göstergelerdir. Uzun zamandır Exim Bankımız kobilerimize sadece TL cinsinden kredi veriyor. Bunun önümüzdeki dönemde madem bir rahatlama var büyük firmalarımız içinde geçerli olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, “Kurlardaki oynaklık ile enflasyon çok büyük bir sıkıntımızdı. Kurlardaki oynaklıkta üretici fiyat endeksini biraz yukarıya doğru çekti. Bu da tüketici fiyat endeksine yansıdı. Bu dönemde de bir miktar yukarı çekme ihtimali var. Mobilyada, yumurta ve balıkların satışına ilişkin katma vergisi oranları düştü. Bu da Kayseri’de bizim özellikle hem mobilya hem de yumurtayla ilgili ciddi bir potansiyelimiz var. Bununla ilgili her seferinde hem yazı ile hem de sözlü olarak birçok yere müracaat etmiştik. Hükümetimizin de bu taleplerimizi dikkate alıp bu sektörlerimize bir nefes olduğu için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşmesinin bir avantajı daha var. Özellikle kayıt dışı çalışan ve bizim sektörümüzü olumsuz etkileyen firmaları da kayıt içine geçmekle ilgili zorlayacaktır. Şuanda çalıştığımız ortamda yüzde 18 kar kimsede yok ama direk olarak kayıt dışı çalıştığı için yüzde 18 burada haksız bir kazanç elde ediliyordu. İnşallah bu makasın daralması ile onlarında kayıt içine geçeceklerine inanıyoruz. Bunun da Kayseri’de firmalarımıza pozitif etkisi olacaktır. KDV oranlarının düşürülmesinin bir pozitif etkisi de enflasyona mutlaka etki edeceğini düşünüyoruz. İnşallah enflasyon düşer ve düşürecek şekilde bir katkı verir. Merkez Bankası 75 baz puan daha faizleri düşürdü. Dolayısıyla yüzde 12 olan politika faiz oranı yüzde 11.25’e çekildi. Burada önemli hadise, ilk defa uzun bir aradan sonra faizler enflasyonun altına geldi” şeklinde konuştu.
2019 yılında sanayicilerin bütün zorlukları aştığını kaydeden Büyüksimitci, “Bu zorlukları aştığımız 2019 yılından sonra sanayicinin kötümser olmaya hakkı yok. Eğer kötümsersek dükkanı kapatıp gidelim. Biz her zaman pozitif bakıp, her durumda da bir şekilde çözüm üretmek zorundayız. Biz sadece kendimiz için çalışmıyoruz hem ülkenin üretimi için hem de istihdam açısından çok önemli bir durumdayız. Bunun için 2020 yılında ön göstergelere de baktığımızda enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşler, kredi piyasasında canlanma ve büyün göstergelerde yukarı doğru ivmeler sanayi üretim endeksine yüzde 5’ler civarında büyümeye katkı verdi. Bu sanayi açısından önemlidir. Eğer Türkiye’nin kalıcı büyümesi için bir tercih yapılacaksa bütün enerjimizi sanayinin büyümesine ve gelişmesine harcamak durumdayız. Destek mekanizmalarını yine sanayi üzerine kurmalıyız” diye konuştu.

KAYSERİ

25 Ocak 2020 Cumartesi

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