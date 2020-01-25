Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü: 1-1

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail (xx) Emre Taşdemir (xx), Lopes (xx), Oğuzhan (xx), Rienstra (xx) , Situm (xx) (Dk. 74 Enver x), Campanharo (xx), Mensah (xx), Emre Demir (xx) (Dk. 60 Aksel x), Pedro (xx) (Dk. 79 Kravets x), Mesanovic (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) Sedat (xx), Cebrail (x), Pazdan (xx) (Dk. 56 Alihan xx), Dever (xx), Kulusic (xx), Pinto (xx), Faty (xx), Kitiou (xx), Canteros (xx) (Dk. 61 Abro x), İlhan (xx) (Dk. 87 Scarione x)

GOLLER: Dk. 23 Mensah (Hes Kablo Kayserispor) Dk. 69 Alihan (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Emre Demir, Mensah, Campanharo, Pedro, Rienstra (Hes Kablo Kaysersipor) Cebrail, Pinto, Sedat, Canteros, Alihan (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 49 Cebrail (MKE Ankaragücü)Süper Lig'in 19'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Stada gelen taraftarlar, karşılaşmanın ilk dakikasında, dün akşam 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'daki ve bölgedeki vatandaşlara destek amacıyla atkılarını sahaya attı.

20'nci dakikada sol açıktan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Ankaragücülü Pazdan'ın eline değdi. Hakem Cüneyt Çakır VAR görüntüsünü izleyerek penaltı kararı verdi.

23'üncü dakikada Kayserispor'da penaltı vuruşunu kullanan Mensah topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

27'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Situm'un vurduğu şut auta gitti.

31'inci dakikada topla buluşan Mensah'ın kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

50'nci dakikada orta alanda topla buluşan İlhan'ın verdiği ara pasta topla buluşan Dever'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

69'uncu dakikada sol açıktan serbest vuruş kullanan Pinto'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya kafa ile vuran Alihan topu ağlara yolladı: 1-1.

90'ıncı dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



KAYSERİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

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