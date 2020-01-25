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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü: 1-1

DHA

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)
HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail (xx) Emre Taşdemir (xx), Lopes (xx), Oğuzhan (xx), Rienstra (xx) , Situm (xx) (Dk. 74 Enver x), Campanharo (xx), Mensah (xx), Emre Demir (xx) (Dk. 60 Aksel x), Pedro (xx) (Dk. 79 Kravets x), Mesanovic (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) Sedat (xx), Cebrail (x), Pazdan (xx) (Dk. 56 Alihan xx), Dever (xx), Kulusic (xx), Pinto (xx), Faty (xx), Kitiou (xx), Canteros (xx) (Dk. 61 Abro x), İlhan (xx) (Dk. 87 Scarione x)
GOLLER: Dk. 23 Mensah (Hes Kablo Kayserispor) Dk. 69 Alihan (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Emre Demir, Mensah, Campanharo, Pedro, Rienstra (Hes Kablo Kaysersipor) Cebrail, Pinto, Sedat, Canteros, Alihan (MKE Ankaragücü)
KIRMIZI KART: Dk. 49 Cebrail (MKE Ankaragücü)Süper Lig'in 19'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Stada gelen taraftarlar, karşılaşmanın ilk dakikasında, dün akşam 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'daki ve bölgedeki vatandaşlara destek amacıyla atkılarını sahaya attı.
20'nci dakikada sol açıktan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Ankaragücülü Pazdan'ın eline değdi. Hakem Cüneyt Çakır VAR görüntüsünü izleyerek penaltı kararı verdi.
23'üncü dakikada Kayserispor'da penaltı vuruşunu kullanan Mensah topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
27'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Situm'un vurduğu şut auta gitti.
31'inci dakikada topla buluşan Mensah'ın kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
50'nci dakikada orta alanda topla buluşan İlhan'ın verdiği ara pasta topla buluşan Dever'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
69'uncu dakikada sol açıktan serbest vuruş kullanan Pinto'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya kafa ile vuran Alihan topu ağlara yolladı: 1-1.
90'ıncı dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

KAYSERİ

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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