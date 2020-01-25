Süper Lig: Kayserispor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, sahasında MKE Ankaragücü ile 11 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada Cebrail rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

50. dakikada sağ kanattan Kitsiu’nun pasıyla buluşan Orgill’in ceza sahası çizgisi önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

57. dakikada sol kanattan gelen Henrique topu müsait durumdaki Mensah’a çıkardı. Mensah’ın vuruşu, kaleci Korcan’da kaldı.

69. dakikada Pinto’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Alihan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 11

71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kitsiu’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.

83. dakikada orta alanda topu alan Mensah çalımlarla ilerledi. Mensah’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan güçlükle çıkardı.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin vuruşunda top direğe çarparak oyun alanını terk etti.



Stad: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alparslan Dedeş xx, Candaş Elbil x

Kayserispor: İsmail x, Lopes xx, Rienstra x, Oğuzhan xx, Emre Taşdemir xx, Campanharo xx, Mehsah xxx, Situm xx (Cenk dk. 74 x), Henrique xx (Kravets dk. 79 x), Emre Demir xx (Aksel dk. 60 x), Mesanovic xx

Yedekler: Doğan, Ramazan, Ömer Uzun, Mert, Yasir, Ömer Memiş, Uzodimma

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

MKE Ankaragücü: Korcan x, Cebrail x, Kulusic xx, Pazdan x (Alihan dk. 56 xxx), Pinto x, Faty xx, Sedat x, Kitsiu xx, Canteros x (Moke dk. 61 x), İlhan x (Scarione dk. 88 ?), Orgill x

Yedekler: Yiğit, Mehmet, Mahmut, Aydın, Hasan, Alper, Sadaev

Teknik Direktör: Aykan Atik

Goller: Mensah (dk. 23 pen.) (Kaserispor), Alihan (dk. 69) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Cebrail (dk. 47) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Emre Demir, Mensah, Camoanharo, Henrique, Rienstra (Kayserispor), Pinto, Sedat, Canteros, Alihan (MKE Ankaragücü)

KAYSERİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

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