Adnan Erkan: “1 puan bizi ileriye umutlu şekilde taşıyacaktır"

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, Kayserispor maçının ardından, "“1 puan bizi ileriye umutlu şekilde taşıyacaktır" dedi.

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor deplasmanından 1 puan alan MKE Ankaragücü, Ankara’ya moralli dönüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, oyunun çok değişkenlik gösterdiğini ve bazı şeylerin planladıkları gibi gitmediğini belirtti. Oyuncuların istek ve arzusuyla deplasmandan moralli döndüklerini kaydeden Erkan, “İki takımın da içinde bulunduğu ortam dikkate alındığında mental anlamda zor bir maç olacağı başta belliydi. Biz de 3 puan düşüncesiyle geldiğimiz maçta 1 puanın da bizi ileriye taşıyacağını düşünerek mücadele ettik. Oyun kendi içinde çok değişkenlikler gösterdi. Bazı şeyler planladığımız gibi gitmedi. Onun için de kendimize göre değişikliklere gittik. Bunlardan bir tanesi geriye düştüğümüzde oyunu tekrar beraberliği sağlamak için belli alanlarda risk aldık. Pazdan’ın penaltı pozisyonu tartışılıyor. İkinci yarıda oyunun başlangıcıyla birlikte gol bulma anlamında değişiklik düşünüyorduk. Bütün planlarımız erken kart gördüğümüz için kesintiye uğradı. Gol bulmak zorundayız, deplasmanda oynuyoruz, risk alarak 3’lü savunmaya döndük. Bu risk gibi görünse de bizim oyun planımıza yatkın bir sistem. İki tane dinamik kenar oyuncumuz var. Bu anlamda risk aldık, oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. Duran topla golü bulduk. Akabinde verilen penaltının iptal olmasıyla çocukların dirençleri arttı. Gerçekten arkadaşlarımız bütün planlarımızın dışında çok istekli, arzulu, istediklerinde de defansif anlamda çok iyi mücadele ediyorlar. Belki son saniyedeki Oscar’ın pozisyonu gol olsa buradan 10 kişiyle beklediğimizin üzerinde bir sonuç ve moralle gidebilirdik. 11’e 11 iken galibiyet beklentimiz vardı. Çünkü içinde bulunduğumuz ortamda 1 puan her ne kadar moral ve motivasyon anlamında yeterli olsa bile ileriye dönük geçmişteki kayıplarımızı telafi edebilmek adına 3 puana ihtiyacımız vardı. Ama bugün oynanan oyun, mücadele, rakibin çok istekli olması, bizim buna karşılık vermemiz, oyun içindeki dengelerin değişmesi akabinde alınan 1 puan bizi ileriye umutlu şekilde taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:18

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