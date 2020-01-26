Otomobil şarampole indi: 8 yaralı

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole indi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 38 J 0587 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole indi. Meydana gelen kazada 6'sı yetişkin, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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