Talas Belediyesi deprem bölgesine gitmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği verecek

Talas Belediyesi, Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerine ulaşmak isteyen öğrencilere ulaşım desteği verecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Yalçın, ''Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere, Talas Belediyesi olarak ulaşım desteği sağlayacağız. Öğrenciler 0505 669 63 35 numaralı telefonla iletişime geçebilirler'' dedi.

KAYSERİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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