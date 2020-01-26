Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu Gültepespor-İncesu Erdemspor: 4-4

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Kayseri U14 Futbol Ligi PlayOff Grubu ilk hafta maçında tam bir gol düellosuna sahne olan maçta Gültepespor ile İncesu Erdemspor takımları 44 berabere kaldı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Adsalmış xx, Özgür Ceyran xx, Oğuzhan Döner xx

Gültepespor: Kürşat Bulut xx, Ege Giren xx, Baran Şahin xx, Yusuf Demir xx, Ahmet Ata xx, Mustafa Hasgül xxx, Berkan xx (Dk. 25 Utku Topaloğlu xx) (Dk. 55 Deniz Kaya x), Sabri Çakır xx, Yasin Demir xxx, Emir Duman xxx, Levent Ercan xx (Dk. 40 Arda Akbulut xx)

İncesu Erdem: Muhammet Furkan Kıymaz xx, Ekber Kağan Şimşek xx, Fevzi Alkan xx, Yasin Karaca xx, Anıl Bedir xx, Ahmet Cemil Tiryaki xx (Dk. 36 Bayram Kaplan x), Mehmet Emin Bülbül xxx, İsmail Karpuz xxxx, Melih Taha Ocak xx, Emirhan Turan xx (Dk. 65 Mustafa Efe Seval x)

Goller: Mustafa Hasgül Dk. 10, Emir Duman Dk 31 , Yasin Demir Dk. 42 , Utku Topaloğlu Dk. 55 (Gültepespor), İsmail Karpuz Dk. 25 , 30 ve 45 , Mehmet Emin Bülbül 68 (İncesuspor)

KAYSERİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

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