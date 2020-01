Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 19.Hafta Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-0

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 19.hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü’nü 86.dakikada Taner Gümüş'ün attığı golle 10 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Atatürk Spr Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Levent Yeşilyurt xx, Yaşar Özçetin xx, Bekir Kahraman xx

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir xxx, Ahmet Zekeriya Kartal xxx, Barış Emir Erdoğan xxx, Osman Can Çötür xxx, Sinan Ayhan xxx, (Dk.85 Halil x), Gabriel Kalu xxx, Semih Emir Erdoğan xx, (Dk.46 Süleyman Okçu xx), Lukman Tobi xxx, (Dk.73 Taner Gümüş xxx), Ümran Zambak xxx, Selahattin Seyhun xxx, Bora Barlas xxx (Dk.85 Yiğit Deniz x)

MKE Ankaragücü U19: Mert Topuz xx, Burak Can Alakuş xx, Anıl Dikmen xx, Emre Ünal xx, Murat Sipahioğlu xx, Alperen Özşahin xx, Yiğit Aydın xx, Mahmut Altınkaya xx, Burak Evren xx, Sıtkı Ferdi İmdat xx, Ahmet Aslan xx

Gol: Taner Gümüş Dk.86 (Hes Kablo Kayserispor U19)

