Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor’un galibiyet özlemi 5 haftaya çıktı.
Hes Kablo Kayserispor, galibiyete hasret. SarıKırmızılılar ligin 14.haftasında Çaykur Rizespor karşısında aldığı 10’lık galibiyetin ardından oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
SarıKırmızılılar, 15.haftada Gaziantep’e 30, 16.haftada Medipol Başakşehir’e 41, 17.haftada Trabzonspor’a 62, 18.haftada Alanyaspor’a 51 mağlup olurken 19.haftada Ankaragücü ile 11 berabere kaldı.
KAYSERİ
26 Ocak 2020 Pazar
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