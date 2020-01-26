Bernard Mensah kart cezalısı

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Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor’da dün oynanan Ankaragücü maçının 54.dakikasında sarı kart gören Bernard Mensah, dört sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Mensah, ligin 20.haftasında İstanbul’da oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray maçından sonra cezasını tamamlayacak olan Bernard Mensah, ligin 21.haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden takımdaki yerini alacak.

KAYSERİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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