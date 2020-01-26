Kocasinan Belediyesi'nden ölçü ve tartı hassasiyeti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafların kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol, muayene ve damgalanma işlemlerinin 28 Şubat Cuma günü sona ereceğini söyledi.

Kanun gereği ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir muayenesinin yapıldığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz ve bu noktada esnaflarımıza da önemli bir görev düşmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin zamanında yaptırılması konusunda esnafa çağrıda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre elektronik, mekanik ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnaflarımızın, 28 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar Kocasinan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat ederek muayene için randevu almaları gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırmayıp ölçü ve tartı aletlerini bu şekilde kullananlara cezai işlem uygulanacaktır. Konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

KAYSERİ 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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