Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar; 21.01.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçı sırasında sağ ayağına aldığı direkt darbe sonucu sağ ayak 5.parmak kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir” denildi.
KAYSERİ
26 Ocak 2020 Pazar
- İMSAK 06:17
- GÜNEŞ 07:42
- ÖĞLE 12:55
- İKİNDİ 15:35
- AKŞAM 17:58
- YATSI 19:18