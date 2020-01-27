Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ligin 17.haftası oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Esen Makina Belsinspor liderliğini sürdürürken, Develispor ise haftanın en farklı galibiyetini aldı.

17.haftanın maç sonuçları şu şekilde;

Esen Makina Belsinspor 31 Kayseri Yolspor

Kayseri Gençlerbirliği 12 Kocasinan Şimşekspor

Buğdaylıspor 10 Özvatan Gençlikspor

Kocasinan Ülküspor 01 Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Şekerspor 51 Talas Anayurtspor

Develispor 111 Kayseri Demirspor

Hacılar Erciyesspor 30 Sağlıkspor (H)

KAYSERİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

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