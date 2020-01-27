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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak: "Ocak - Aralık 2019 döneminde 24 bin 198 kişi İŞKUR aracılığıyla işe ...

İHA

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak yaptığı açıklamada 2019 yılında 115 bin kişi işe girmek için kuruma başvuruda bulunduğunu söyleyerek, 24 bin 198 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini söyledi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak: "Ocak - Aralık 2019 döneminde 24 bin 198 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir" "2019 yılında 15 bin kişiye 117 milyon 854 bin 306 TL işsizlik ödeneği yapılmıştır"

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak yaptığı açıklamada 2019 yılında 115 bin kişi işe girmek için kuruma başvuruda bulunduğunu söyleyerek, 24 bin 198 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini söyledi.
2019 yılını değerlendiren İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, bu dönemde 115 bin kişinin işe girmek için kurumlarına başvuruda bulunduğunu, 24 bin 198 kişinin ise İŞKUR tarafından işe yerleştirildiğini söyledi. Ak; "Kurumumuza OcakAralık döneminde 115 bin kişi işe girmek için ilk kez başvuruda bulunmuş olup kayıtlı işsiz sayısı 62 bin kayıtlı işgücü sayısı ise 130 bin civarındadır. Yine aynı dönemde 185’i kamu olmak üzere 35 bin 654 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Bu ilanlara yaklaşık 50 bin takdim yapılmıştır. Ocak Aralık döneminde 24 bin 198 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. İlimizde SGK kayıtlarına bakıldığında 1 yıl içerisinde 73 bin kayıt olduğu düşünülürse özel sektöre etüt oranımız yüzde 33.17 olduğu görülecektir. 149 bin kişi kurumumuz iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinden faydalanmıştır. Bunlardan yaklaşık 120 bini iş ve meslek danışmanlığı görüşmeleridir. 2 bin 65 kişi ilk kez almış olduğu engelli raporunu ibraz ederek kurumumuza başvuruda bulunmuştur. Aynı dönemde geçmişten gelen kayıtlar da göz önünde bulundurulduğunda işe yerleşen engelli sayısı bin 105 civarındadır. 2019 yılı itibariyle engelli işçi çalıştırma zorunluluğu olan firmalarda doluluk oranı ise yüzde 96.6’dır" dedi.
2019 yılında 31 bin kişinin işten ayrılarak işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunduğunu ve hak eden 15 bin kişiye işsizlik ödeneği bağlandığını aktaran Ak; "İşini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 31 bin kişi başvuruda bulunmuş olup bunlardan hak eden 15 bin kişiye işsizlik ödeneği bağlanmıştır. Toplamda ise 117 milyon 854 bin 306 TL’lik ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle değişik tür ve mesleklerde bin 592 adet kurs ve program açılmış olup bu kurslara 3 bin 573’ü kadın 3 bin 505 erkek olmak üzere toplamda 6 bin 880 kursiyer katılmıştır. İş arayana tecrübe kazandıran, işverene ise kendi elemanını yetiştirme ve gözlemleme şansı veren ‘İşbaşı Eğitim Programları’na da 3 bin 522 kursiyer katılmıştır. Ayrıca Toplum Yararına Program kapsamında Aralık ayı sonu itibariyle toplam 63 projeden 3 bin 671 katılımcı istihdam edilmiştir. Gerek idarecilerimiz gerek iş ve meslek danışmanlarınca işyeri ziyaretleri gerçekleştirilmekte olup Ocak Aralık döneminde 8 bin 194 işyerinin talepleri alınmış, bilgilendirmeler yapılmıştır. 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre değişik iş kollarında faaliyet gösteren sendika ve işverenlere 9 bin 492 işçi adına 41 toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı nedeniyle 6 grev kararı alınmış ancak anlaşma nedeniyle uygulamaya konulan grev kararı olmamıştır. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununca 45 işyerine 990 bin 765 TL, 88 yabancı uyruklu çalışana da 296 bin 875 TL idari para cezası kesilmiştir. Kayserili işverenlere nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamaları ve teşviklerden yararlanmaları için İŞKUR’a kayıt yapmalarını, sürekli iletişim halinde olmaları çağrısında bulunuyorum. İşgücü piyasasının arz ve talep dengesini sağlayan kurumumuz, hem iş arayana hem işverene 2020 yılında da nitelikli, donanımlı elemanlarıyla hizmetini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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