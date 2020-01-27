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Üreticilere, "Besi olgunluğuna ulaşmış hayvanları fazla beslemeyin" uyarısı İl Tarım ve Orman Müdürü ...

İHA

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırmızı et sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, üreticilere uyarılarda bulunarak, "Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde besicilikle uğraşan üreticilerle yapılan toplantılarda, üreticilerin çoğunlukla yağlı kesim yaptırdığı, hayvanların besi olgunluğuna ulaşmış olmasına rağmen fazla beslenerek aşırı yağlandırıldığı dile getirilmiştir" dedi.

Üreticilere, "Besi olgunluğuna ulaşmış hayvanları fazla beslemeyin" uyarısı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bu şekilde yapılan besicilikte, besi maliyetleri yükseliyor" "Üretilen yağlı karkasın piyasa değeri düşük oluyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırmızı et sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, üreticilere uyarılarda bulunarak, "Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde besicilikle uğraşan üreticilerle yapılan toplantılarda, üreticilerin çoğunlukla yağlı kesim yaptırdığı, hayvanların besi olgunluğuna ulaşmış olmasına rağmen fazla beslenerek aşırı yağlandırıldığı dile getirilmiştir" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırmızı et sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda besi olgunluğuna ulaşan hayvanların fazla beslenmemesi uyarısında bulundu. Şahin, besicilerin karkas fiyatında yükselme beklentisinden dolayı bu şekilde hareket ettiğinin altını çizerek, "Kesime gelen hayvanı uzun süre elinde tutması ve çoğunlukla geleneksel yetiştirme alışkanlıklarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu şekilde yapılan besicilikte besi maliyetleri yükselmekte, üretilen yağlı karkasın piyasa değeri düşük olmakta ve besicilik ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Bu çerçevede besiciliğin yoğun olarak yapıldığı belli illerde düzenlenen bu tür eğitimler ile sizlerin bilgilendirilmesi ve besi süresi ile bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır" diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'deki kırmızı et sektörü ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
"0 ile 48 ay yaş arasında 177.754 adet erkek besi materyali bulunmaktadır. Ayrıca il genelinde 19 adet ruhsatlı kesimhane, 1 adet ruhsatlı hayvan pazarı (Develi), 3 adet kompost gübre üretim tesisi, 2 adet hayvansal yan ürün işleme tesisi bulunmaktadır.
2018 yılı ilk döneminde 417 yetiştiriciye 5.492 sığır için 1.373.000 TL, 2. Döneminde 1.535 yetiştiriciye 15.353 sığır için 3.838.250 TL, 3.döneminde 684 yetiştiriciye 4367 sığır için 1.091.750 destek ödemesi yapılmıştır. Toplam olarak: 2.636 yetiştiriciye, 25.212 adet sığır için 6.303.000 TL destek ödemesi yapılmıştır.
İlimizde 104.415 adet sığır kesimi ile 34.743 ton et üretimi, 18.804 adet küçükbaş kesimi ile 402 ton et üretimi sağlanmıştır."

KAYSERİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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