TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Esenkar: "Kayseri'de kayıtlı motorlu taşıt sayısı 379 bin 734" "2019 yılı Kasım ayında 2 bin 804 konut satılmıştır"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Esenkar; Kayseri'de kayıtlı motorlu taşıt sayısının 379 bin 734 olduğunu söyledi.

Kayseri'de 2019 yılında yapılan konut ve otomobil satışları ile ilgili bilgiler veren TÜİK Kayseri bölge Müdürü İbrahim Esenkar; "Kayseri bölge müdürlüğü olarak Sivas, Yozgat, Kayseri il sınırı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunun bizzat alandan derlediğini verileri derliyoruz. Temel olarak görevimiz Türkiye İstatistik Kurumu'nun ülkemizin, karar vericilerin, basının ihtiyaç duyduğu sosyal, demografik, kültürel, ekonomik verileri derlemek ve bunu paylaşmak. Temel olarak görevimiz bizzat vatandaşın ayağına giderek, anketle aynı zamanda idari kayıtlar kullanarak çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede son güncel olarak motorlu kara taşıtlar araştırması ve konut satışları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Konut satışları ile ilgili haberimizi en son 17 Aralık'ta yayınladık. Türkiye genelinde Kasım ayı ilginç bir ay, çünkü bir önceki yılın ayına göre satışlarda yüzde 54.4’lük bir artış oldu. Bu da toplam 138 bin 372 konut satışı demek. Kayseri’de de buna benzer bir durum söz konusu. 2019 yılı Kasım ayında bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 38’lik bir artış ile 2 bin 804 konut satılmış. Yine aylar itibari ile bakmak gerekirse, 2018’de Temmuz ayından itibaren konut satışları ile ilgili, Haziran, Temmuz, Ağustos ayında Kayseri 2 bin 600 2 bin 700 civarındayken konut satışı Eylül ayında ve Ekim ayında 3 binlere çıkmış. Tekrar Kasım ayında 2 bin düşmüş. 2019’un Haziran ayında bin 260’lara kadar düşmüştür. Tekrar Temmuz ayında 2 binlere çıkmış, Ağustosta 2 bin 700’e, Eylül’de 3 bin 100’e, Ekim ve Kasım ayında 2 bin 800’lerde devam etmiştir. Türkiye’de aynı buna benzer bir artış izlemiştir" dedi. Kayseri'de konut satışlarının ağırlık olarak 3 ilçede yapıldığını kaydeden Esenkar; "Konut satışında Kayseri ilimizde ilçelere baktığımızda 3 tane ilçemizin ağır bastığını görebiliyoruz. Kasım ayının 2 bin 804 konut satışının 2 bin 587’si Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçelerimizde. Bu sayıdan Melikgazi ilçemizde bin 213. Kocasinan ilçemizde 901. Talas ilçemizde 473" ifadelerini kullandı.

Motorlu kara taşıtları satışı ile ilgili de bilgiler veren Esenkar; "Motorlu kara taşıtları ile ilgilide, 6 Ocak 2020’de bir haberimiz yayınlandı. Ülkemizde motorlu taşıtlar kayıtlı sayısı 23 milyon 170 bin 769 olmuştur. Kayseri ilimizde bu sayı 379 bin 734 olmuştur. Yine yıllar itibari ile baktığımızda, ülkemizde yine Kayseri ilinde benzer bir özelliği söz konusu. 2016’dan 2017’ye geçişte bir milyon 200 bin gibi bir sayı artışı var. 2018’de bu azalmış yaklaşık 650 bin civarında bir artışı var. 2019 Kasım ayı itibari ile de 23 milyon 170 bin tamamladığını ön görecek olursak bir düşüş trendi ortada. Kayseri’de de benzer bir şekilde 2016’dan 2017’ye geçişte yaklaşık 345 bin’den 364 bine çıkmış. Yaklaşık 20 binlik bir artış var. 2018’de 10 bin artmış. 2019 Kasım ayı itibari ile de 5 binlik artışla 379 bine çıkmıştır" şeklinde konuştu.

KAYSERİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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