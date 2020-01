Erciyes Dağı'nda mahsur kalan 2 arkadaşı, JAK timi kurtardı

KAYSERİ'de, zirve tırmanışı yapıp, inişte sakatlanınca Erciyes Dağı'nda mahsur kalan A.N.D. ile arkadaşı A.K.D., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

A.N.D. ve arkadaşı A.K.D., dün saat 14.30 sıralarında, 3 bin 916 rakımlı Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. A.N.D., iniş sırasında 3 bin 400 rakımlı Şeytan Vadisi'nde, diz bölgesinden sakatlandı. A.K.D. sakatlanan arkadaşı A.N.D. için jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine JAK timi, mahsur kalan 2 arkadaşın yerini tespit edip, kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasıyla A.N.D. ile A.K.D., bulundukları yerden indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan A.N.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



