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Başkan Yalçın, Talas’taki okul müdürleriyle bir araya geldi Başkan Yalçın, "Eğitime desteği ...

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'taki okullarda görev yapan müdürlerle bir araya geldi. Toplantıda Talas Belediyesi tarafından okullara yönelik olarak gerçekleştirilen hizmetler ve projeler konuşuldu.

Başkan Yalçın, Talas’taki okul müdürleriyle bir araya geldi Başkan Yalçın, "Eğitime desteği sistemleştirelim"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’taki okullarda görev yapan müdürlerle bir araya geldi. Toplantıda Talas Belediyesi tarafından okullara yönelik olarak gerçekleştirilen hizmetler ve projeler konuşuldu.
Talaslı eğitimcilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, eğitime verdiği değeri ve gerçekleşen projeleri anlattı. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz’ün de katıldığı toplantıda Başkan Yalçın, öğretmenliğin sanatkârlık olduğunu ifade ederek, “Sizler, hammaddesi en değerli olan sanatkârsınız. Sizin işinizin hammaddesi insandır, sizler insan yetiştiriyorsunuz.” dedi.
Talas’ta eğitim yönünden birçok projeye imza atan Başkan Mustafa Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sunduğu projeleri de anlattı. Eğitim için Diyanet Vakfı benzeri bir vakıf kurulması teklifinde bulunduğunu söyleyen Başkan Yalçın, “Burada sizin vesilenizle bir projemizin konusunu açmış olalım. Milli Eğitim Bakanımıza bu projeyi açtım, ‘Tıpkı Diyanet Vakfı gibi bir Milli Eğitim Vakfı kuralım, İl Milli Eğitim Müdürü bu vakfın başkanı olsun bizim yardımcılarımız da yardımcısı olsun ve okullarımızın onarımı ve yeni eğitim kurumları yapımı için sistem oluşturalım. Okul yaptırmak isteyenlere veya yardım etmek isteyenlere yol açsın. Yani işin bir sistemi olsun’ dedim.” açıklamalarında bulundu.
Başkan Yalçın, konuşmasında bir de müjde verdi. Yalçın, Milli Eğitim Bakanı ile görüşmesinde Talas’ın Kepez Mahallesine yeni bir okul binası için söz aldıklarını söyledi.
“EĞİTİM İLE İÇ İÇEYİZ”
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 50’den fazla proje gerçekleştirdiklerinin altını çizen Mustafa Yalçın, “Her zaman eğitimle iç içeyiz.” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Talas Belediye Başkanı, her öğrencinin en az bir spor dalında faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti. Bu konuda yaptıkları çalışmalardan söz eden Başkan Yalçın, “Kırsal mahalledeki öğrencilerimizi “Naim” filmini izlemeleri için sinemaya götürdük. Buradan hareketle diyorum ki, bütün öğrencilerimizin en azından bir spor dalına ilgileri olsun, bir spor dalında kendilerini geliştirsinler. Bizde bu durum için sosyal tesis ya da spor tesisi projesi hazırlıyoruz. Bir de 7/24 kütüphane projemiz vardı ve bunu da yapıyoruz. Ama bunun içini dolduracak olan yine sizlersiniz, öğrencilerimizdir.” şeklinde konuştu. Kütüphane hakkında bilgiler veren Yalçın, kütüphane içerisinde sinemadan okuma salonuna birçok kültürel bölümün bulunacağını, bunun yanında süreli yayınların yer alacağı bir bölümün olacağını da sözlerine ekledi.
“BAŞKAN YALÇIN, OKULLARIN EKSİKLİĞİNİ GİDERDİ”
Toplantıda konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Nisan ayında göreve başlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a göreve geldiği andan itibaren okulların bakım ve onarımını gerçekleştirdiğini söyleyerek teşekkür etti. Yaklaşık 10 yıldır boyası yenilenmemiş okulların bulunduğunu belirten Gürbüz, Başkan Yalçın’ın bu eksiklikleri giderdiğini ifade etti. Talas Belediyesi olarak eğitimöğretim alanında yaptığı projelerden bazılarına değinen Gürbüz şunları söyledi: “Talas’taki okullarımızda ne eksiği varsa bunları giderdi. Okullarımızın lavabo temizliği ve hijyeni sağlandı. Okulumda şenlik var projesiyle çocuklarımız için güzel, kültürel ve ahlaki etkinlikler yapıldı. Başkan Bey, öğretmenler gününde de bizleri unutmadı. Hediyeler hazırlatarak günümüzü kutladı. Kırsal mahallelerimizde eğitim göre öğrencilerimizi Naim Süleymanoğlu filmiyle buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy’u anma gününde tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize Fatih Akbaba’nın anlatımıyla program yapıldı. Fatma Kemal Timuçin okulumuzun ek binalarına hızlı bir şekilde lavabo yaptırdı. Bunlar sayabildiklerimizin bir kısmıdır. Bu anlamda Başkan Yalçın’a teşekkür ediyoruz.”
Toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, özel eğitim öğrencileri tarafından yapılan tabloyu Başkan Yalçın’a hediye etti.

KAYSERİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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