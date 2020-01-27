Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kayseri'ye döndü Kayseri İtfaiyesi Elazığ'daki Dilek Apartmanı enkazında görev yaptı

Elazığ’da meydana gelen depremin hemen ardından Türkiye’nin dört bir tarafından deprem bölgesine giderek kahramanlık hikayeleri yazdıran arama kurtarma ekiplerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ekibi Kayseri’ye döndü. Kayseri İtfaiyesi ekipleri AFAD’ın koordinesinde Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Apartmanı’nın enkazında görev yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da yıkıma ve acıya neden olan depremin hemen ardından harekete geçerek bölgeye Kayseri İtfaiyesi arama kurtarma ekibi ile iş makineleri sevk etti. Kısa sürede Elazığ’a ulaşan Kayseri İtfaiyesi ekipleri, AFAD’ın koordinesiyle yürütülen çalışmalara katıldı.

Sekiz kişiden oluşan Kayseri İtfaiyesi arama kurtarma ekibi AFAD tarafından ElazığSürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Apartmanı’nın enkazına sevk edildi. Elazığ depreminin en büyük hasarı verdiği Dilek Apartmanı’nın enkazında yapılan çalışmalarla 20 kişi sağ çıkarılmış, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan Kayseri İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri Kayseri’ye döndü.

KAYSERİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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